Брюссель, , 14:44 — REGNUM В Европейском союзе отмечают 28-летнюю годовщину подписания Маастрихтского договора, об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данное событие, состоявшееся 7 февраля 1992 года, стало датой образования Евросоюза, тогда документ подписали 12 государств, в числе которых была Великобритания, вышедшая из содружества на прошлой неделе.

Тем не менее, на заре своего существования в рамках содружества, Соединенное Королевство высказывала некоторый скепсис по его поводу. В частности Лондон не подписал Шенгенское соглашение, а также не вошел в еврозону.

Как передавало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза, произошедший 31 января 2020 года, был основан на референдуме подданных королевства, высказавшихся против членства в содружестве.

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