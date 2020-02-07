Вашингтон, , 13:53 — REGNUM

Тезис о том, что Россия «пытается расшатать установленный мировой порядок», появился у властей США давно — в тот момент, как Россия стала напоминать, что открытое пренебрежение США международным правом стало переходить все границы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 февраля, комментируя высказывания Марка Эспера.

Ранее министр обороны США Марк Эспер во время своего выступления в университете Джона Хопкинса обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок». Россия и КНР, по мнению Эспера, являются «ревизионистскими государствами».

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« Тезис американцев о том, что Россия «пытается расшатать установленный мировой порядок» , известен давно: с тех пор, как наша страна стала напоминать США, что их открытое пренебрежение принципами Организации Объединённых Наций, международным правом стало переходить все границы. Именно так, как Марк Эспер говорит о нас с Китаем, США действуют с 1991 года, то есть «переделывают мировой порядок под себя за счет остальных».

Причина такой американской наглости в международных делах понятна: это разрушение СССР. Но пора бы Вашингтону уже понять, что и Китай уже не тот, что десять и тем более двадцать лет тому назад, и Россия стала постепенно собираться в своё традиционное качество.

Насколько я понимаю, именно это — отсутствие общего подхода к тому, что такое сегодня «мировой порядок», что такое международное право, какие обязательства оно накладывает на участников международной жизни — и имел в виду в первую очередь обсудить в рамках «пятерки» ядерных держав и постоянных членов СБ ООН президент нашей страны, выдвигая своё известное предложение о проведении такого саммита.

Нуждается, надо сказать, в обсуждении и другая тема: тема уже начавшейся, хотя пока и в гибридных формах, третьей мировой войны. Если американцы будут упорствовать в своей сегодняшней политике, эта война точно перейдёт в более разрушительные формы.