Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Поправки в Конституцию России, касающиеся встраивания местного самоуправления в систему государственной власти, помогут наладить работу в петербургских муниципальных образованиях. Об этом заявил 7 февраля депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок в ходе слушаний конституционных поправок в городском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть много нареканий к работе некоторых муниципалитетов. Есть вопросы вообще к той нарезке, которая сейчас существует. Наверное, эти конституционные изменения подтолкнут, точнее, дадут возможность нам сделать так, чтобы муниципальная власть в Петербурге была еще более качественной и более приближенной к населению», — сказал Четырбок.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова провозгласила петербургские муниципальные выборы 2019 года рекордными по уровню «грязи» и нарушений.

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На днях суд отменил результаты выборов по МО «Черная речка», в результате чего, в отсутствии успешного обжалования, мандата лишается родной брат спикера Заксобрания Василий Макаров. Причем в резолютивной части суд указал, что муниципальный избирком через незаконные действия и бездействие имел своей целью избрать «конкретную группу депутатов», представлявших «Единую Россию».

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