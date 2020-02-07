Чебоксары, 7 февраля 2020, 13:47 — REGNUM Упрощение процедуры приёма иностранцев в гражданство России принесёт «только плюсы». Речь идёт не только о соотечественниках, но и мигрантах, которые массово приезжают в страну и работают нелегально, фактически находясь в «положении рабов». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM помощник депутата Госдумы Сергея Казанкова, лидер фракции КПРФ в горсобрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, комментируя законопроект о получении российского гражданства без отказа от имеющегося иного гражданства.
Парламентарий отметил, что видит «только плюсы», так как в России давно назрели «проблемы с соотечественниками, которые не могут приехать» в страну.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство готовит проект об изменениях в закон о гражданстве. В частности, предлагается разрешить иностранцам не отказываться от гражданства другого государства, а также, возможно, будет отменена норма о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет.