Чебоксары, , 13:47 — REGNUM Упрощение процедуры приёма иностранцев в гражданство России принесёт «только плюсы». Речь идёт не только о соотечественниках, но и мигрантах, которые массово приезжают в страну и работают нелегально, фактически находясь в «положении рабов». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM помощник депутата Госдумы Сергея Казанкова, лидер фракции КПРФ в горсобрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, комментируя законопроект о получении российского гражданства без отказа от имеющегося иного гражданства.

Парламентарий отметил, что видит «только плюсы», так как в России давно назрели «проблемы с соотечественниками, которые не могут приехать» в страну.

«Как помощник депутата я занимаюсь подобной проблемой. К примеру, к нам обратилась жительница Марий Эл, которая ещё в 90-е годы приехала сюда из Крыма ещё девочкой, вместе с родителями. У неё уже свои дети. И сейчас она столкнулась с тем, что не может оформить гражданство, потому что потеряла паспорт, а в миграционной службе ей заявили, что не могут его оформить, так как нет документа, подтверждающего гражданства. И таких бюрократических глупостей, с которыми сталкиваются наши соотечественники, желающие вернуться на Родину, много.

Понятно, что будут проблемы с мигрантами из стран СНГ, но это не вопрос получения гражданства — это в целом вопрос интеграции. Здесь нужны другие решения. Многие мигранты у нас и так живут нелегально, трудятся, создают семьи и рожают детей, при этом их дети не могут получить нормального образования из-за отсутствия документов. Грубо говоря, такие мигранты находятся в положении рабов», — считает Дмитрий Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство готовит проект об изменениях в закон о гражданстве. В частности, предлагается разрешить иностранцам не отказываться от гражданства другого государства, а также, возможно, будет отменена норма о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет.