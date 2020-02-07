Красноярск, , 13:52 — REGNUM Распространённая 7 февраля региональными СМИ, со ссылками на собственные источники, информация об уходе в отставку прокурора Красноярского края Михаила Савичева стала получать подтверждения у источников федеральных агентств. В частности, отставку Савичева со ссылкой на информацию из Генпрокуратуры России подтверждает РБК.

По информации ТАСС, полученной из краевых правоохранительных органов, отставка Савичева связана с двумя факторами — сменой руководства Генпрокуратуры РФ и скандальным задержанием норильского прокурора в декабре.

Напомним, по данным красноярских СМИ, ссылающихся на собственные источники, в отставку ушёл прокурор Красноярского края Михаил Савичев. В Краевой прокуратуре получить комментарии по этой информации не удалось.

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