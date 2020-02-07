Москва, , 13:43 — REGNUM Власти США добились задержания 53 российских граждан в третьих странах с 2008 года. Об этом говорится в докладе МИД РФ о состоянии прав человека в странах мира, опубликованном 7 февраля.

Российских граждан задерживают в третьих странах по американским ордерам и экстрадируют в США, где зачастую подвергают предвзятому отношению. Гражданам РФ, отмечают в МИД, угрожают, им предъявляют надуманные обвинения. Их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, при этом за отказ им грозит длительное заключение.

В качестве примера в ведомстве привели случаи с Марией Бутиной, Константином Ярошенко и Виктором Бутом. Американские власти вовремя не уведомляют РФ о задержаниях граждан, отказываются пересматривать очевидно несправедливые приговоры и не берут в расчёт соображения гуманитарного характера.

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