Сочи, Краснодарский край, 7 февраля 2020, 13:42 — REGNUM В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Лидеры двух государств намерены обсудить сотрудничество между странами, в том числе интеграционные процессы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе белорусского президента отметили, что стороны намерены обсудить «широкий комплекс вопросов».
О визите в Россию Лукашенко ранее заявлял в интервью. По его словам, в российско-белорусских отношениях наступил «момент истины».
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