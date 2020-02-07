Мосул, Ирак, 7 февраля 2020, 13:41 — REGNUM Жители иракской провинции Ниневия потребовали от шиитских ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби» покинуть территорию провинции, об этом 7 февраля сообщает Rudaw.
Соответствующие акции протеста прошли на территории нескольких городов провинции, в том числе и в городе Мосул.
Напомним, территория Ниневии была освобождена от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году, с тех пор она находится под контролем ополченцев, сохраняющих автономию от Багдада.