Лондон, , 13:34 — REGNUM Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю временно отказался получать звание адмирала ВМС из-за скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает 7 февраля газета Daily Express.

Ожидалось, что принцу присвоят очередное воинское звание в феврале, когда ему исполнится 60 лет. Такова традиция королевской семьи, старшие члены которой несут военную службу.

Официальный представитель Букингемского дворца пояснил, что принцу рекомендовали пока не принимать звание. Стать адмиралом он сможет позднее, когда его официальные обязанности в качестве члена королевской семьи будут полностью возобновлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей. Это произошло на фоне скандала вокруг замешанного в сексуальных преступлениях Эпштейна, с которым принц Эндрю поддерживал знакомство.

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