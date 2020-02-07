Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Положительную оценку процессам, происходящим в Грузии, дал член Палаты представителей США Билл Китинг. Об этом сообщает пресс-служба грузинского парламента.

Сообщается, что с американским конгрессменом встретился заместитель председателя парламента Грузии Каха Кучава в ходе официального визита в Вашингтон. Китинг на встрече подчеркнул, что, как и многие другие члены Палаты представителей, считает, что отношения с Грузией являются важными для США.

«Я верю, что с многих точек зрения Грузия находится на передовых позициях демократии. Об этом говорят те реформы, которые служат развитию демократии», — заявил Китинг.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Вашингтон отправились делегации от МИД Грузии и грузинского парламента. Официальной целью визита является стремление описать реальное положение дел в Грузии в ответ на острую критику со стороны Конгресса США.

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