Кишинёв, , 13:26 — REGNUM Отсутствие запроса со стороны властей Молдавии об экстрадиции экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка может быть частью закрытого соглашения между Плахотнюком и президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом заявил 7 февраля в интервью ИА REGNUM политолог Александр Ангели.

По его словам, сейчас власть в Молдавии представляет собой «политического Франкенштейна, состоящего из социалистов Додона и остатков Демпартии Плахотнюка». «При всей жесткой риторике Додона в отношении Плахотнюка никаких действий, способных реально потревожить олигарха, президент Молдавии, как мы видим, не предпринимает. Его партия продолжает функционировать и даже вернулась к власти. Ничего не слышно о проблемах с бизнесом Плахотнюка, то есть он сохранил все активы в Молдавии, в том числе полученные незаконно. А сам он спокойно живет в США и может свободно передвигаться по миру. По сути, Плахотнюк продолжает оставаться неуязвимым, и его «крышей» в Молдавии остается лично президент Додон», — сказал эксперт.

Демонстративная форма, в которой в США объявили о санкциях в отношении Плахотнюка, тоже вызывает интерес, продолжил эксперт. «О санкциях в отношении молдавского олигарха объявляет целый госсекретарь США. Дело тут, видимо, в том, что Вашингтон не слишком доволен нынешней концентрацией власти в Молдавии в руках Додона и, вероятно, в курсе негласного союза Додона с Плахотнюком. И вполне вероятно, они будут заинтересованы вскрыть эту связь, чтобы посмотреть, как Додон будет оправдываться перед гражданами Молдавии и своими «партнерами» из России», — подвел итог эксперт.

Напомним, стало известно, что власти Молдавии не направляли ни одного запроса об экстрадиции экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, в том числе в США, где он, вероятно, находится. То, что, несмотря на санкции, Плахотнюк всё еще находится в США, подтвердил ближайший соратник олигарха, экс-спикер парламента Андриан Канду.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и жил в Майами, где, вероятно, находится до сих пор.

13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск. Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Экстрадицию Плахотнюка не запрашивали: почему Додон не трогает олигарха?