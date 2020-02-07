Курган, , 13:26 — REGNUM Депутаты Курганской областной думы передали часть полномочий главе региона. На внеочередном заседании парламента были одобрены поправки в закон «О внесении изменений в Устав Курганской области», сообщает пресс-служба думы.

Отныне губернатор Зауралья имеет право единолично определять состав правительства Курганской области, а именно его численный и персональный состав. Внесённые изменения якобы позволят главе региона оперативно формировать правительство.

Изменения были приняты большинством голосов, но не единогласно. Как сообщает 45.ru, депутат Юрий Ярушин отметил, что они расходятся с посланием президента России Владимира Путина.

«Президент дает возможность Государственной думе утверждать министров, а мы здесь идем в другую сторону. И это в голове не укладывается», — отметил Ярушин.