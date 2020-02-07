Дивногорск, Красноярский край, , 13:33 — REGNUM Городской совет Дивногорска Красноярского края определился с двумя кандидатами, которые будут 17 февраля избираться на пост главы города. Об этом 7 февраля сообщает региональный портал «ДЕЛА.ru».

Из шести претендентов горсовет выбрал двоих — действующего заместителя главы города Сергея Егорова и директора школы №2 Ирину Ерошкину.

По словам председателя горсовета Юрия Мурашова, предварительная оценка кандидатов проводилась по набору критериев. Оценка по каждому из них могла дать претенденту максимум 10 баллов.

Егоров, который перешёл на пост заммэра Дивногорска с должности руководителя агентства по молодёжной политике Красноярского края оказался в лидерах предварительного отбора с суммой 421 балл. Его конкурентов стала Ерошкина, набравшая 366 баллов.

На сессии горсовета Дивногорска 17 февраля кандидаты представят свои программы и ответят на вопросы, после чего депутаты определятся с кандидатурой нового мэра посредством тайного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года мэр Дивногорска Евгений Оль, занимавший этот пост почти десять лет, ушёл в отставку в связи с достижением предельного возраста — 66 лет. До избрания нового главы обязанности мэра исполняет первый зам Марина Кузнецова.

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