Анкара, , 13:29 — REGNUM Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль осудил решение суда Бельгии, блокировавшего расследование в отношении 36 членов Рабочей партии Курдистана, об этом 7 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Постановление противоречит законодательству Бельгии, а также законодательству Европейского союза и нормам международного права, в том числе решению СБ ООН», — отметил Гюль в комментарии журналистам агентства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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