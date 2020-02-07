Киев, , 13:22 — REGNUM Украинские спортсмены, в отличие от артистов, вынуждены выступать в России из-за угрозы лишения очков, заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский на пресс-конференции, сообщил 7 февраля «Интерфакс-Украина».

По его словам, отказ от выступлений в России влечёт за собой потерю баллов и ограничивает возможность спортсменов бороться за медали.

Напомним, ранее вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина анонсировала выступление украинских гимнасток на соревнованиях в России, которые пройдут 7−9 февраля. Она подчеркнула, что украинские гимнастки будут использовать любую возможность для подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский телеканал «1+1» снял семь сериалов на русском языке, обосновав свой выбор непопулярностью украиноязычных фильмов, а также языковыми трудностями актёров.

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