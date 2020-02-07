Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга не считает, что городское Законодательное собрание утратит влияние на назначение прокурора Северной столицы после принятия поправок в Конституцию РФ. Об этом заявила представитель прокуратуры в Заксобрании Татьяна Яковлева на парламентских слушаниях, передает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Да, предлагаются поправки к статье, регламентирующей полномочия прокуратуры. Это статья 129 Конституции РФ. Мне несколько раз задавали вопросы депутаты о том, насколько изменится порядок назначения прокуроров субъектов. Да, пункт 3 этой статьи меняется и на сегодня сформулирован так, что прокуроры в регионах назначаются после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом», — сказала Яковлева.

Заметим, сейчас прокуроров назначают по согласованию с парламентами регионов, в случае Петербурга — с городским Заксобранием. Это же закреплено в городском законе. Однако, убеждена Яковлева, права ЗакСа никак не будут ущемлены — ведь одного представителя в Совфед направляет именно городской парламент.

«Надо понимать, что в той формулировке, которая представлена поправкой к Конституции, права региональных парламентов, конечно же, сохраняется. Поскольку мы все понимаем, что Совет Федерации, консультации с которым будет проводить сейчас президент при назначении прокурора субъекта, естественно, состоит из представителей, направленных вами. То есть два представителя от региона, и они естественно могут выразить свою позицию», — заявила Яковлева.

Она добавила, что региональный закон придется переписывать после того, как поправки в Конституцию примут, и будет переписан федеральный закон о прокуратуре.

«Тогда можно будет думать, как корректировать региональный закон», — заключила представитель прокуратуры.