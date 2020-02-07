Минск, , 13:16 — REGNUM Несмотря на «нефтяную войну» с Россией, с начала 2020 года Белоруссия нарастила экспорт бензинов на Украину до 54 тыс. тонн, что на 6% больше декабрьского показателя. Об этом говорится в отчёте украинской «Консалтинговой группы А-95».

С начала года нефтепродукты на украинский рынок поставлял только один белорусский НПЗ (в г. Мозырь). При этом Белоруссия не получает запланированных объёмов российской нефти.

Напомним, в конце 2019 года был подписан баланс Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти, однако Минск отказался подписывать контракты на поставку, требуя снижения цены российского сырья. В итоге с января российские поставки прекратились. Александр Лукашенко заявил, что Россия желает поставлять в Белоруссию по ценам выше мировых, однако в Москве это опровергли.

После непродолжительного перерыва небольшие объёмы российской нефти (около полумиллиона тонн) в Белоруссию поставили компании «Русснефть» и «Нефтиса» (группа «Сафмар» приближённого к Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева). Примерно столько же они планируют поставить и в феврале. Также была закуплена партия норвежской нефти (около 80 тыс. т).

К тому же Лукашенко распорядился направить на переработку ранее экспортировавшиеся в ЕС около полутора миллионов тонн добываемой в Белоруссии нефти, а также приказал насыщать нефтепродуктами внутренний рынок в приоритетном порядке. Появившиеся в феврале лимиты отпуска топлива белорусскими АЗС были отменены.

Сегодня, 7 февраля, на переговорах в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы союзной интеграции. Они также обсудят причины, по которым до сих пор не подписаны контракты на поставки нефти и газа из России.

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