Москва, , 13:15 — REGNUM Демократическая партия США продвигает кандидата Пита Буттиджича, у которого вообще нет шансов, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM. По мнению эксперта, провал импичмента президенту США Дональду Трампу не будет иметь никаких последствий, кроме одного — теперь Трамп выигрывает следующие выборы во всех вариантах, кроме того, при котором сенатор Берни Сандерс станет кандидатом на пост президента США от Демократической партии. При этом, как подчеркнул Кагарлицкий, аппарат Демократической партии делает всё для того, чтобы Сандерс не победил.

«Это мы уже видели на примере Айовы, где демократы вышли за все пределы, — сказал Кагарлицкий, имея в виду праймериз в Айове, на которых Буттиджич набрал всего на 0,1% больше, чем Сандерс. — Демократическая партия продвигает Буттиджича, у которого вообще нет никаких шансов. Трудно представить, что негры из Южной Каролины или жители Техаса вдруг пойдут и будут голосовать за мальтийского гея! Да ещё и с непроизносимой фамилией. Это уже просто на уровне какой-то гротескной истории».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, политик Джо Байден, которого часто называли основным противником Трампа на предстоящих выборах, занял всего четвертое место.

Читайте ранее в этом сюжете: Буттиджич обошел Сандерса на кокусах в Айове