Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Компромисс — это процесс взаимных, а не односторонних уступок. Такое заявление 7 февраля сделал лидер парламентского большинства «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя отношение оппозиции к диалогу о выборной реформе.

Народный избранник прокомментировал планируемый пятый раунд переговоров по вопросу смены смешанной схемы голосования на пропорциональную, как этого требуют в оппозиции.

«Суть консенсуса не в том, что одна сторона идет на уступки, а другая — нет. Поэтому мы ждем их решения. Если это решение будет компромиссным, независимо от качества, мы обсудим любые варианты. Они даже не понимают сути слова «компромисс», — сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что со стороны «Грузинской мечты» была сделана уступка, когда было предложено сократить число депутатов, избираемых по мажоритарным округам с 73 до 50 и увеличить число мест для тех, кто избирается по партийным спискам. При этом Мдинарадзе заявил, что со стороны оппозиции нет встречных предложений.

Стоит отметить, что ранее другие предложения были озвучены. Ряд оппозиционных партий, в случае невозможности перейти на пропорциональную схему, настаивают на внедрении «немецкой модели», в которой мажоритарщики остаются. Было предложение и от партии «Альянс патриотов Грузии» сократить число депутатов, избираемых по мажоритарным округам, до 15.

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