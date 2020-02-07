Москва, , 13:12 — REGNUM Импичмент президента США Дональда Трампа, затеянный Демократической партией США, был изначально безнадёжной затеей, от которой выиграл только сам глава Белого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Это отчасти объясняется паникой среди истеблишмента Демократической партии США. Причем паникой двоякой, — сказал Кагарлицкий. — Они не знают, что противопоставить Трампу, и при этом смертельно боятся Берни Сандерса как своего единственного кандидата, который может победить Трампа. В этой ситуации начинается истерия. Плюс под Сандерса была изначально заложена бомба. Его пытались поставить в ситуацию, когда он должен либо поддержать демократов в идиотском импичменте Трампу и как следствие выглядеть нелепо, либо не поддержать импичмент и тогда фактически отказаться от солидарности со своей партией. Хотя это не совсем его партия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Берни Сандерс неуклонно набирает популярность и уже обошёл бывшего вице-президента Джозефа Байдена.