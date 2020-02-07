Москва, , 13:01 — REGNUM Принятый на Украине закон «О земле» даст право официально распродать страну олигархам и иностранцам. Такое мнение 7 февраля высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Помните, как было в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты что же это казённые земли разбазариваешь?!». Так вот, на Украине, похоже, завёлся свой «самозванец Бунша», готовый раздавать «губернии» направо и налево… Украинские поля и просторы раскупят олигархи и иностранцы. Договориться там о взятке с чиновником — плёвое дело. За чемоданчик с деньгами подпишут любую бумажку. Да и чего жалеть её, землю эту?! Мало, что ли?! Потеряли Крым, потеряли Донбасс. Теперь же пора и остальное сплавить! Но только выгодно и за зелёные хрустящие бумажки с портретом Бенджамина Франклина», — отметила депутат.

Закон «О земле» даст право официально распродать страну, и прежним руководителям Украины до решительности нынешней власти — далеко, хотя она достойна куда лучшего применения, считает депутат.

«Лучше бы с такой смелостью привели в чувства националистическую хунту. Каждый километр украинской земли полит кровью наших дедов. За сколько они готовы продать их подвиг? Иностранные дипломаты уже выстроились в очередь в Киев. Так никаких «вoлoстей» не напасёшься!» — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ вызвал ожесточённые споры в парламенте страны и за его пределами, его рассмотрение во втором чтении закончилось потасовкой.

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