Москва, , 13:04 — REGNUM Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 7 февраля говорится в сообщении защиты Иссахар.

«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционное определение Московского областного суда от 19 декабря 2019 года», — приводит ТАСС текст сообщения.

Также указывается, что защита гражданки Израиля оценивает данные судебные решения как не соответствующие закону и правосудию и повлёкшие за собою осуждение невиновной.

«Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар», — говорится в сообщении

Кроме этого, указывается, что данные жалобы будут поданы в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове и Европейский суд по правам человека. При этом защита израильтянки считает, что факт помилования Иссахар не значит, что восстановлены её нарушенные права.

«Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора», — заявляют адвокаты помилованной гражданки Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал израильскую гражданку Нааму Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков.