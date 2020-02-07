Вашингтон, , 13:00 — REGNUM 5 февраля заместитель начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Хён Чжон прибыл с визитом в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в программе визита — встречи с представителями администрации президент США, в рамках которых стороны обсудят вопросы межкорейского сотрудничества и распределения военных расходов.

Напомним, что представители Госудепартамента США неоднократно заявляли, что поддерживают развитие сотрудничества между Южной Кореей и КНДР, но с оговоркой о том, что сотрудничество между странами должно идти параллельно с денуклеаризацией КНДР.

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Известно, что это вторая рабочая поездка представителя Южной Кореи в США. Первая состоялась в июле прошлого года.