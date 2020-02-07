Москва, , 12:53 — REGNUM Госдума может до августа принять поправки, облегчающие получение гражданства РФ, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики подготовила к внесению в Госдуму поправки, призванные коренным образом изменить жизнь соотечественников за рубежом, облегчив им процедуру принятия российского гражданства. В частности, предлагается отменить требование об отказе от гражданства другой страны. В случае принятия закона норма будет распространена на выходцев из всех стран.

Кроме того, предлагается исключить требование, согласно которому соискатель гражданства должен прожить на территории России более пяти лет.

«Надеюсь, изменения будут приняты уже в ходе весенней сессии Госдумы, и сотни тысяч русских снова станут гражданами России», — отметил Толстой в Facebook.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают опасной идею упростить получение гражданства РФ