Бельцы, Молдавия, , 12:55 — REGNUM Подозреваемый в изнасиловании консул Украины в Молдавии Александр Сторожук отстранён от должности, сообщил «Бельцкий независимый портал».

По данным журналистов, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии уведомило посольство Украины о начале следственных действий в отношении консула Украины в Бельцах.

В свою очередь, МИД Украины начал своё расследование и отстранил скандального дипломата от исполнения своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, двух мужчин 37 и 38 лет подозревают в изнасиловании 17-летней граждански Молдавии. Одним из подозреваемых является руководитель консульства Украины в Бельцах.

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