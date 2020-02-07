Токио, 7 февраля 2020, 12:50 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение в мае посетить Москву. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Абэ примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил японского премьер-министра на празднование 75-летия Победы. Независимый депутат японского парламента, бывший глава МИД страны Кацуя Окада заявлял, что визит в Москву не будет правильным. Окада полагает, что в своё время Советский Союз нарушил договор о нейтралитете с Японией и «оккупировал» южные Курильские острова. Поездка японского лидера в РФ может означать, что он согласен с таким положением дел.