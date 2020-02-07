Пермь, , 12:50 — REGNUM В Перми сегодня, 7 февраля, состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину и полпреду президента в ПФО Игорю Комарову за оказанное доверие.

«Для меня это большая ответственность. И большая ответственность, наверное, вдвойне, а может быть, и втройне, потому что в Пермском крае жили мои предки, живут моя семья, мама, друзья. Они находятся здесь, в этом зале. Переживают за меня, даже, может, больше, чем я. Я чувствую их поддержку и, наверное, это помогает. Я никогда не терял связи с родным регионом. Некоторые из вас знают, что почти каждые выходные находился здесь и ментально всегда был и оставался здесь», — сказал в своем выступлении Дмитрий Махонин.

Он также отметил, что его всегда интересовало чем живут люди, что происходит в регионе. Каждое утро он начинал с того, что читал пермскую прессу.

Впереди большие задачи, связанные с реализацией масштабных проектов. Это подготовка к юбилею краевой столицы, реализация нацпроектов. Все запущенные масштабные проекты должны быть реализованы до конца. «Надо научиться реализовывать начатое до конца, чтобы каждый житель почувствовал, что происходит что-то положительное в крае», — сказал Дмитрий Махонин.

Он сравнил Пермский край с паровозом, который стоял какое-то время на запасном пути, а сейчас набрал достаточно бешенный темп, и этот темп надо поддерживать.

Махонин указал на необходимость долгосрочного планирования — как минимум на восемь-десять лет. Только тогда наступит стабильность, только тогда люди почувствуют, что в крае идут позитивные изменения.

«Одним из основных приоритетов в моей деятельности будет являться лозунг — «Конкуренция во всем!». Конкуренция в экономике, конкуренция в образовании, конкуренция в социальной сфере, конкуренция в политической жизни. И мы должны с вами это четко понимать. Без конкуренции будет стагнация. Я рассчитываю на вашу поддержку, потому что одному с таким валом работы не справиться! Только команда может сделать что-то полезная. Слава богу, эта команда создана, она существует. Я вас всех призываю к консолидации. С Богом!», завершил свою речь врио губернатора Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который возглавлял управление контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.