Иерусалим, , 12:41 — REGNUM Армия обороны Израиля не стала комментировать сообщение Министерства обороны РФ о том, что во время израильской атаки Дамаска под удар едва не попал пассажирский самолет.

В пресс-службе Армии обороны Израиля российскому агентству РИА Новости сообщили, что у них нет комментария по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля средства ПВО Сирии успешно отразили две ракетные атаки со стороны Израиля. Ракетным ударам подверглись позиции ВС Сирии в окрестностях Дамаска, после чего волна ударов была обрушена на города Дераа и Эль-Кунейтра.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что самолёт Airbus-320 со 172 пассажирами на борту мог оказаться под огнём систем ПВО Сирии из-за удара израильских истребителей по пригородам Дамаска.

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