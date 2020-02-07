Ярославль, 7 февраля 2020, 12:40 — REGNUM Ветеран ярославской журналистики и многократный депутат областной думы Александр Цветков призвал депутата Ярославской областной думы Якова Якушева отказаться от застройки площади Волкова. Об этом Цветков написал на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь постепенно готовят к строительству там нового здания. Накануне мэрия издала распоряжение о подготовке к межеванию площади по предложению компании «Спектр-Холдинг», которую связывают с Яковом Якушевым. Александр Цветков много лет был коллегой Якушева по работе в региональном заксобрании, видимо, поэтому обратился к нему на «ты».
Несмотря на активную подготовку, власти отрицают какие-либо планы по строительству новых зданий на площади Волкова. Напомним, площадь входит в зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и достопримечательного места федерального значения «Исторический центр Ярославля».
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