Киев, , 12:35 — REGNUM В новом украинском министерстве «реинтеграции территорий» создадут ведомство, главной задачей которого будет подача исков к России в международные суды, заявила 6 февраля министр по делам ветеранов Украины Оксана Коляда в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на «временно оккупированных территориях». Таким образом, мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины», — рассказала она.

Центр будет обобщать данные, поступающие от различных некоммерческих и правозащитных организаций. На основе этой информации в международные инстанции будут подаваться иски Украины против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили о создании базы данных имущества, утраченного Украиной вместе с Донбассом и Крымом.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот, спровоцировавший гражданскую войну в Донбассе. Незаконный киевский режим отказались признавать жители Крыма, после чего в Крыму был проведён референдум о воссоединении полуострова с Россией. Украинские политики и СМИ отказываются признавать гражданскую войну в стране, обвиняя Россию в некой «агрессии» против Украины.