Москва, , 12:31 — REGNUM Эксперимент в Москве по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) позволит обеспечить состоятельность бизнеса и обороноспособности России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, такие аргументы приводят авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Александр Жуков и Ирина Белых.

«Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые, а также какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных президентом Российской Федерации задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта, и, как следствие, обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

В Москве с 1 июля 2020 года может быть внедрен экспериментальный правовой режим для внедрения искусственного интеллекта. Срок проведения эксперимента — пять лет.

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