Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Правительство Израиля откажется от распространения суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до проведения повторных парламентских выборов в стране 2 марта. Об этом, как передает Kan, заявил старший советник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер.

По его словам, ответственность за эскалацию напряженности в регионе после публикации так называемой «сделки века» главой Белого дома Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию лежит на властях Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования.

Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

Напомним, Западный берег реки Иордан заселяется израильтянами незаконно — такое решение было вынесено СБ ООН. «Сделка века» предлагает считать эти действия Израиля законными, а Западный берег — израильским.

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