* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что коренные причины, приведшие к появлению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не устранены. Об этом 6 февраля сообщает Kurdistan24.

Заявление было сделано во время переговоров с делегацией из Норвегии, посетившей курдскую автономию, в ходе дискуссии стороны также обсудили последние события в стране и в регионе.

Основными причинами роста популярности терроризма в Ираке, Барзани видит в широком спектре социальных проблем — неразвитости инфраструктуры, проблем с низким уровнем жизни и высокой безработицей.

Напомним, власти Ирака в конце 2018 года заявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее данные победные реляции оказались преждевременными.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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