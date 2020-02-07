Киров, , 12:28 — REGNUM Конкурсный отбор кандидатов на должность главы администрации Кирова перенесен с 26 февраля на 16 марта. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Уточняется, что перенос связан с формированием конкурсной комиссии не в полном составе. А извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до его начала.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января глава администрации Кирова Илья Шульгин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. По данным правительства региона, Шульгин заявил о своём намерении досрочно покинуть пост в ходе встречи с губернатором Игорем Васильевым. Отмечается, что до этого состоялось заседание, в ходе которого рассмотрели итоги реализации нацпроектов в регионе. Городская дума Кирова на сессии 29 января приняла досрочную отставку главы администрации. С 30 января исполнение обязанностей сити-менеджера возложено на первого заместителя Шульгина Геннадия Плехова.