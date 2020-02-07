Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве с 1 июля 2020 года может быть введен экспериментальный правовой режим для внедрения искусственного интеллекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами от «Единой России» Александром Жуковым и Ириной Белых.

Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям.

При совершении сделок, заключении договоров, направлении юридически значимых сообщений и совершении иных юридически значимых действий участник экспериментального правового режима обязан уведомлять лиц, не являющихся участниками экспериментального правового режима, о наличии у него статуса участника экспериментального правового режима и указывать на применение к нему актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения Москвы.

Срок проведения эксперимента составит пять лет.

Для формирования стратегических направлений и механизмов реализации экспериментального правового режима законопроектом предусматривается создание координационного совета экспериментального правового режима.

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