Сеул, , 12:27 — REGNUM На следующей неделе в Сеуле состоится заседание рабочей группы США и Южной Кореи по координации усилий и выработке совместной политики в отношении КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

По их словам, 10 февраля в Южную Корею прибудет заместитель специального представителя госдепартамента США по КНДР Алекс Вон, который встретится с главой департамента по вопросам мира на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Ли Дон Нёлем.

По данным МИД, представители двух стран обсудят вопросы межкорейского сотрудничества, целью которого является возобновление диалога между США и КНДР. Предполагается, что стороны также могут затронуть тему организации индивидуальных туристических поездок в Северную Корею.

Напомним, что соглашение о создании рабочей группы между США и Южной Кореей было достигнуто в октябре прошлого года, в ходе поездки специального представителя США Стивена Бигэна. Задача рабочей группы состоит в выработке мер для достижения окончательного ядерного разоружения Северной Кореи, оценки санкционного режима в отношении КНДР и того, соответствуют ли ему межкорейские проекты и соглашения.