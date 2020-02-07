Москва, 7 февраля 2020, 12:25 — REGNUM На должность нового заместителя министра экономического развития РФ назначен экс-глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Распоряжение об этом 7 февраля обнародовано на официальном сайте правительства России.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе, который подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром экономического развития России был назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.