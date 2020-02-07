Москва, , 12:16 — REGNUM

Россия вымирает, но надо решить, что действительно нужно народу — картинка прироста населения или же долгосрочные решения, укрепляющие коренное ядро, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 февраля, комментируя информацию о разработке поправок в законодательство о получении российского гражданства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа при правительстве России разрабатывает поправки в закон «О гражданстве РФ», которые существенно упростят процедуру получения иностранцами российского гражданства. В частности, они не должны будут отказываться от прежнего гражданства при получении российского.

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« Речь идёт о сильно запоздавших решениях, которые теперь принимаются впопыхах. Большой поток наших соотечественников из новых государств — бывших республик Советского Союза был готов двинуться в Россию уже во второй половине 1990-х годов. Это желание сохранялось и даже нарастало в 2000-е. Но должных шагов навстречу этим пожеланиям тогда, вовремя, со стороны нашего правительства сделано не было. Сделали бы, и демографическая ситуация в России сегодня была бы другой. Жаль, что нет желания разобраться в том, кто тогда тормозил решение проблемы упрощённого получения российского гражданства нашими соотечественниками, кто отказывал им в помощи в их обустройстве в России.

Сегодня упрощение процедуры получения гражданства России объясняется необходимостью привлечь в нашу страну дополнительно от 5 до 10 миллионов жителей. Но правильно ли это: смешивать предоставление возможности жить и работать на территории России и — обрести её гражданство вместе, соответственно, со всеми связанными с ним правами и социальными благами?

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой озвучивает другую цель массового привлечения людей в российское гражданство: Россия, мол, получит возможность этих новых граждан, проживающих за рубежом, защищать. Механизм таких действий он, однако, не поясняет. Мы же имеем перед нашими глазами пример российских граждан в Латвии, Литве и Эстонии. Их кто-то защитил от дискриминации? А граждане России в Приднестровье? Их более 150 тысяч, но смогла ли наша страна их должным образом защитить, откликнулась ли на их волеизъявление? А российских граждан в ДНР и ЛНР мы разве защитили?