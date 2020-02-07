Анкара, , 12:19 — REGNUM Для проведения переговоров по ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб, в Турцию 8 февраля прибудет делегация России. Об этом 7 февраля в эфире телеканала NTV сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел», — сказал глава турецкого МИД.

Также он добавил, что сторонами будут проведены переговоры по ситуации в сирийском Идлибе и указал, что в случае необходимости, после данных переговоров могут пройти переговоры президентов России и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных де РФ Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции в Мехико, что контакты с целью урегулирования ситуация в сирийском Идлибе в настоящее осуществляют российская и турецкая сторона.