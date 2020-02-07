Киев, , 12:47 — REGNUM Жители Украины, которые не пользуются газом, вынуждены платить за доставку газа, поскольку государству нужны деньги, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Это логика третьего энергетического пакета, так это работает в Европе», — отметил министр.

Он также добавил, что даже те, кто поставили себе твердотопливные котлы, когда-нибудь снова могут начать пользоваться газом, а для того, чтобы в газовых сетях поддерживалось давление, «всем нужно платить деньги».

Оржель подчеркнул необходимость повысить тарифы на транспортировку газа, тепла и воды, поскольку в ином случае «мы можем просто остаться без инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины приняла решение повысить на 15−20% тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение, аргументировав это ростом средней заработной платы на Украине.

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