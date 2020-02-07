Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Командование специальных операций США (SOCOM) планирует подобрать лёгкие штурмовики для выполнения задач в рамках новой программы Armed Overwatch («Вооруженное патрулирование»). Программа предназначена для обеспечения сил специальных операций вооружённых сил США «развертываемыми и устойчивыми пилотируемыми авиационными системами» для «непосредственной воздушной поддержки, наблюдения, целеуказания и точного удара».

Об этом пишет военный ресурс Task and Purpose.

С этой целью SOCOM планирует в марте 2020 года в течение нескольких дней провести обсуждение этой программы с военными подрядчиками. Основываясь на результатах обсуждения, SOCOM намеревается затем заключить контракт пока на неопределённое количество самолётов. В течение пяти лет предполагается приобрести 75 лёгких штурмовиков.

Следует заметить, что ВВС США в октябре 2019 года объявили о своих планах на покупку двух марок лёгких штурмовиков: AT-6 Wolverine от компании Textron Aviation и A-29 Super Tucano от компании Sierra Nevada Corporation/Embraer Defense & Security.

Ранее эксперты сообщали, что силы специальных операций США настойчиво заявляли о необходимости вооружённой охраны и сопровождения своих операций. В настоящее время эти задачи решаются такими платформами, как БПЛА MQ-9 Reaper и «летающей батареей» самолётом AC-130J.