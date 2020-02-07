Москва, , 12:06 — REGNUM Решив довести процедуру импичмента для логического конца, Демократическая партия США оказала сама себе очень плохую услугу, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Провал импичмента Трампа по электоральному эффекту очень похож на его несомненный успех на прошлых выборах, — сказал Мухин. — И безусловно, это дополнительный аргумент для его электоральных групп — проголосовать за него на новых выборах. Непонятно, на что надеялись демократы. Было очевидно, что затея не выгорит. Республиканцы прекрасно понимают, что их корпоративная защита Дональда Трампа — это дело чести. И сейчас Трамп находится в выигрышном положении. Здесь вопрос, использует ли он это выигрышное положение в ходе избирательной кампании или не будет его использовать и поступит, как Трамп. То есть не сможет реализовать очевидное преимущество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп признался, что он, его семья и вся страна пережили «ужасное испытание» во время попытки импичмента, инициированной Демократической партией США.

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