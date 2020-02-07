Москва, , 12:06 — REGNUM Законопроект об эксперименте по созданию в Москве условий для внедрения искусственного интеллекта внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Жуков и Ирина Белых, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Инициатива предусматривает проведение в городе Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. экспериментального правового режима для создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.

Срок проведения эксперимента составит пять лет.

Для установления экспериментального правового режима законопроектом предлагается наделить высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения Москвы полномочиями по определению на территории города Москвы условий, требований и порядка разработки, создания, внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта, случаев и порядка использования результатов применения искусственного интеллекта, порядка и условий обработки участниками экспериментального правового режима обезличенных персональных данных и прочее.