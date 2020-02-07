Саракиб, , 12:04 — REGNUM Город Саракиб на востоке провинции Идлиб вечером 6 февраля 2020 года взят сирийскими войсками под полный контроль. Достигнута важнейшая цель очередного этапа военной операции Сирийской арабской армии «Рассвет над Идлибом».

Саракиб — стратегический транспортный узел, перекрёсток двух важных автомагистралей М5 (Дамаск — Алеппо) и М4 (Алеппо — Латакия). В Латакии расположена российская военная база Хмеймим, поэтому важно иметь полный контроль над ведущей к ней трассой. А шоссе М5 — это дорога, которая проходит через всю Сирию. Без очистки этих шоссе восстановление экономики Сирии будет крайне затруднительно.

В настоящее время сирийские военные проводят разминирование в Саракибе. Идёт поиск мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, установленных террористами. Кстати, город Саракиб — это и путь на город Идлиб, административный центр провинции Идлиб.

Из-за успешного продвижения Сирийской арабской армии возросла напряжённость в отношениях с Турцией. Анкара в течение последних дней передислоцировала на территорию Сирии значительное количество живой силы и техники. По ряду оценок, турецкая военная группировка в Сирии насчитывает 2−3 тысячи человек, в основном подразделения специального назначения. Сообщается, что переброшено более 200 единиц техники, в том числе танки.

По мнению экспертов, Турция, прикрываясь заботой о беженцах, пытается своими силами удержать фронт на фоне развала обороны боевиков. Говоря простым языком, Анкара собирается оккупировать часть территории Сирии.