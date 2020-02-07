Вашингтон, , 11:51 — REGNUM В сети появилось видео испытаний Соединенными Штатами межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео опубликовано на YouTube-канале RT Arabic.

Ранее в ВВС США заявили, что пуск ракеты был проведён 5 февраля из шахты с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, после чего её головная часть, пролетев расстояние в 6,75 тыс. км, успешно поразила цель.

Отметим, в начале октября командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщило о пуске баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Вандерберг. Согласно опубликованной информации, она успешно прошла 6 тыс. километров и поразила мишень в районе Маршалловых остров в Тихом океане.

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