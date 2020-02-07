Киев, , 11:56 — REGNUM Двум российским актёрам запретили посещать Украину ближайшие десять лет, сообщили 7 февраля в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель». Они выяснили, что два актёра «незаконно» посещали Крым для участия в съёмках, после чего запретили им въезжать на Украину в течение трёх лет. Остальные члены группы отказались въезжать на территорию Украины и вернулись в Молдавию.

Позже российские актёры попытались вновь попасть на территорию Украины.

«На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им всё же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие у них запрета на въезд», — сказано в сообщении.

В результате двум актёрам срок действия запрета продлили до десяти лет, остальным членам группы запретили въезжать на Украину в течение трёх лет.

Отметим, что среди актёров были Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину российскому артисту Валерию Сюткину.

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Напомним, Украина не признаёт воссоединение Крыма с Россией, игнорируя результаты референдума, на котором большинство жителей полуострова одобрили данное решение.