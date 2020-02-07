Тегеран, , 11:58 — REGNUM Командующий космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что вскоре будут раскрыты детали атаки военных баз США в Ираке, об этом 7 февраля сообщает агентство ISNA.

Командующий, давая комментарий изданию, не раскрыл подробностей своего заявления, также нее назвал конкретную дату публикации указанной информации.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января 2020 года вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

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