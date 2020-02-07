Рига, , 11:48 — REGNUM Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало журналисту Леониду Рагозину в постоянном виде на жительство в стране. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, решение было принято спустя месяц, как на портале ReBaltica был опубликован материал о связях латышских националистов с крайне правыми украинскими политическими движениями. Материал разозлил латышских националистов.

Член Правления Национального объединения Янис Домбрава публично выражал надежду, что разрешение Леониду Рагозину находиться в Латвии будет аннулировано.

Напомним, Рагозин живёт в Риге с 2014 года. Он работал для BBC, The Washington post, Al Jazeera, Politico, Bloomberg и других.

Формальной причиной для отказа в постоянном виде на жительство послужили частые командировки Рагозина. В законе указано, что претендент может проводить вне Латвии, в среднем, лишь 2,4 месяца в году. Продление временного разрешения на проживания в Латвии будет обходиться Рагозину в 1000 евро в год.

Управление по делам гражданства и миграции отрицает политические мотивы в деле Рагозина и обращает внимание на то, что отказ ведомства и другим претендентам с аналогичной мотивацией является обычной практикой.