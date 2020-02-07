Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп высмеял в своём микроблоге спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая демонстративно порвала копию его доклада «О положении страны». Шутливый ролик опубликован 7 февраля в Twitter Трампа.

Автор блога назвал ролик «Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси». В видео вошли фрагменты из послания Трампа, в которых он обращается к военным или героям страны. После этих обращений вставлены кадры с рвущей бумагу Пелоси, которая якобы обесценивает выдающиеся поступки граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Трамп выступил перед законодателями с речью «О положении страны», перед этим передав Пелоси копию текста. При этом Трамп отвернулся, когда Пелоси протянула ему руку. По окончании его речи Пелоси порвала бумаги. Инцидент произошел на фоне попыток демократов инициировать отставку главы США.

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