Нью-Йорк, США, , 11:50 — REGNUM Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил три проекта по отправке гуманитарных грузов в Северную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт комитета.

Согласно опубликованным данным, разрешение на осуществление деятельности получили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Юджина Белла (Eugene Bell Foundation) и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Известно, что ВОЗ получила разрешение на ввоз в КНДР медицинского оборудования, включая стетоскопы, микроскопы, портативные УЗИ-аппараты, Фонд Юджина Белла — на ввоз оборудования для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, ВПП — на ввоз телег, лопат, кирок и других предметов на общую сумму $110 тыс.

Исключение из-под санкций будет действовать в течение полугода до июля 2020 года.

Между тем, в текущем году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) утвердил бюджет на оказание гуманитарной помощи КНДР в размере $2 млн.

В 2020 году ЮНФПА также выделит средства на оказание гуманитарной помощи Мьянме ($5 млн), Пакистану ($4,13 млн) и Афганистану ($4 млн).